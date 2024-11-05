إجراء عاجل من "الكهرباء" لتغيير العدادات القديمة والشقق المغلقة "تستهدف 5 ملايين عداد"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الوزارة ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها، تستهدف مراجعة ما يقرب من ٥ ملايين عداد قديم وميكانيكي واستبدالها؛ لتقليل مشكلات الفواتير وحل بعض القضايا التي تؤدي إلى تراجع معدلات التحصيل.

وتتبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة شاملة قائمة على تغيير العدادات القديمة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع؛ بهدف خفض مستحقات الوزارة والقضاء على مشكلات الفواتير المتراكمة، إضافة إلى ضمان مراقبة استهلاك الكهرباء بشكل أكثر دقة وتوفير تجربة مستخدم مريحة وآمنة للمستهلكين.

ويأتي ذلك لخفض معدلات الفقد الفني وزيادة معدلات التحصيل بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، لـ"مصراوي"، أن الوزارة ستقوم بالمرور على هذه المواقع وفحص العدادات القديمة أو المتعطلة؛ بهدف تحسين النظام الكهربائي واستبدال عدادات حديثة بها، تعمل بنظام مسبوق الدفع.

حالات الاستبدال الإجباري للعدادات القديمة:

لن يقتصر استبدال العدادات على الشقق المغلقة أو العدادات المعطلة فقط؛ بل سيتم استبدال العداد القديم في حال تأخر المستهلك عن سداد قيمة الفاتورة لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المطالبة بالسداد.

وتؤكد الوزارة أن استبدال العدادات يهدف إلى تحصيل مستحقاتها بشكل مسبق وتفادي حدوث تراكم في الديون على المشتركين.

حالات رفع العداد القديم خلال الفترة المقبلة:

- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- توصيل الكهرباء دون عداد بطريقة غير قانونية.

- إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

- تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.

- تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

خطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع:

لتسهيل عملية التحويل من العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع، يمكن للمستهلك التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية وتقديم بعض المستندات البسيطة، مثل عقد ملكية الوحدة السكنية، صورة من البطاقة الشخصية، وتقديم طلب رسمي بالتحويل، وبعد دفع الرسوم المطلوبة، سيحصل المستهلك على العداد مسبوق الدفع، والذي يمكن شحنه بسهولة برصيد مالي بدءًا من 10 جنيهات.