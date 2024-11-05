رسالة غامضة من عمرو أديب بشأن أبو تريكة: "محدش يقولي تقصد إيه"

القاهرة - مصراوي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة الأخيرة، بشأن الموقف من حرب غزة.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس، الثلاثاء: "بصراحة العيب مش على أبو تريكة!.. ومحدش يقولي تقصد إيه".

ولم يذكر أديب مزيدًا من التفاصيل عما يذكره بشأن منشوره.

بصراحه العيب مش على ابو تريكه !ومحدش يقولى تقصد ايه — Amr Adib (@Amradib) November 5, 2024

ووجّه نجم كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة، يوم الأحد الماضي، رسالة شديدة اللهجة انتقد فيها اقتصار دول العالم على إصدار بيانات الشجب والاستنكار تجاه ما يحدث في فلسطين، بينما أهالي غزة يعانون ويتعرضون للقتل والحرق أمام أنظار العالم منذ أكثر من عام.

وخلال تصريحاته التلفزيونية، وصف أبو تريكة من يعتمد على الدعم الأميركي والصهيوني بأنه "كالعريان"، ودعا هؤلاء إلى البقاء على الحياد دون اللجوء إلى مساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أرسل أبو تريكة رسالة مؤثرة لأهالي غزة، معترفًا فيها بالعجز قائلاً: "نحن نسير برؤوس منحنية، بلا كرامة، لأننا لم نتمكن من مساعدتكم أو الوقوف بجانبكم".

وأضاف مخاطباً أهل غزة: "سامحونا، ولعل الله سبحانه وتعالى يغفر لي".