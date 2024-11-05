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المتحدث العسكري: سقوط طائرة هليكوبتر واستشهاد ضابطين

02:31 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 11 / 2024 سعت 1100 سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين.

وأعلنت القوات المسلحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

كما تقدمت القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

القوات المسلحة سقوط طائرة هليكوبتر القوات الجوية
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المتحدث العسكري: سقوط طائرة هليكوبتر واستشهاد ضابطين في الشلوفة
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