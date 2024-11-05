التموين: التعاقد على 290 ألف طن قمح مستورد

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على كمية 290 ألف طن قمح مستورد وذلك علي النحو التالي:

120 ألف طن قمح روماني

120 ألف طن قمح اوكراني

50 ألاف طن قمح بلغاري وصول خلال شهر ديسمير ٢٠٢٤،

وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.

وبحسب البيان/ يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفه وتنوع المناشيء.









