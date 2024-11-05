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التموين: التعاقد على 290 ألف طن قمح مستورد

01:07 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على كمية 290 ألف طن قمح مستورد وذلك علي النحو التالي:
120 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن قمح اوكراني
50 ألاف طن قمح بلغاري وصول خلال شهر ديسمير ٢٠٢٤،
وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.
وبحسب البيان/ يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفه وتنوع المناشيء.




السلع التموينية قمح مستورد التموين
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