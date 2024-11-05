مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

كتب- محمد سامي:

احتفل عدد من مكاتب الدفاع المصرى بالخارج بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وبحسب بيان، وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضارية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلام وهو ما تم تجسيده عمليًا في نصر أكتوبر العظيم، فضلاً عن استعراض مهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للذود عن الوطن وصون مقدساته.

كما تضمنت الاحتفالات عرض أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية فى التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكد ملحقا الدفاع المصري بالخارج على أن هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد، مشيرين إلى أن الإنجازات التى تحققت على أرض مصر بكافة ربوعها هى استكمالاً لرحلة العطاء التى قام بها جيل أكتوير المجيد.

وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين فى الإحتفالات عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة موجهين التحية لشهداء حرب أكتوبر المجيدة الذين ضحوا بالغالي والنفيس، مجددين الثقة في الجيش المصري لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن.

حضر الاحتفالات عدد من المسئولين بدول الإعتماد وسفراء مصر بالخارج وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وعدد من أبناء الجاليات المصرية.