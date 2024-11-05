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وزير المالية: 45 % زيادة في إيرادات الضرائب

12:10 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

أحمد كوجك

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كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إن الفترة الحالية يوجد شراكة جيدة بين وزارتي المالية والاستثمار، وأن المجموعة الاقتصادية تعد حاليا خطة ضريبية جديدة، تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض الأعباء.
جاء ذلك خلال إلقاءه بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال كوجك: نستهدف توحيد كافة الرسوم والتكاليف وتبسيطها وتخفيض الأعباء وتوحيد جهة التعامل، وبدأنا بتخفيض ضريبة صندوق التدريب.
وتابع: نجحنا في زيادة حجم إيرادات مصر الضريبية بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس في تلك الفترة، وكان ذلك نتيجة بداية منظومة التسهيلات.
وقال وزير المالية، إن ذلك يؤكد أن النشاط الاقتصادي أفضل نشاط ينتج إيرادات إيرادات.
وتابع: أن العجز الكلي انخفض كرقم ونسبة وبالتالي المديونية انخفضت.

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية إيرادات الضرائب
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