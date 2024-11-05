حدث في منتصف الليل| وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة.. وتوقف توربينات سد النهضة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي
برلمانية المصرى الديمقراطي تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة البرلمانية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فقدان المنزل.. ماذا يعرض جناح فلسطين داخل المنتدى الحضري العالمي؟
كشفت شروق جابر، مسؤولة التخطيط في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، تفاصيل الجناح الفلسطيني المشارك في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.
تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـ"الإجراءات الجنائية"
نصت المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 376 من هذا القانون، وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم
تروسيكل الإسعاف.. مشروع رعاية مجتمعية يبحث عن ترخيص - (صور)
شارك مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، بنموذج لمشروع "سيارة الرعاية المجتمعية" والتي تأتي على شكل تروسيكل يستهدف تقديم خدمات الإسعاف في مناطق محددة
وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة على رصيف محطة الضبعة
استقبل اليوم الاثنين، الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة، وذلك بحضور لفيف
بتكلفة 191 مليار جنيه.. وزارة الصحة: إنتاج 3.6 مليار عبوة دواء سنويًا داخل مصر
كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويًا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريًا، وهذا رقم كبير جدًا.
الوزراء: ملتزمون ببرنامج الطروحات الحكومية ودعم القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وملتزمة به.
أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.
محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على انتظام واستمرار أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير
صاحب مطعم صبحي كابر يكشف تفاصيل استرداده لأمواله
كشف صبحي كابر، صاحب مطعم صبحي كابر الشهير، عن تفاصيل استرداده لأمواله التي تعرض للنصب عليها والتي تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه.
"شراقي" يعلن توقف التوربينات الأربعة بسد النهضة.. ويكشف تأثيرها على مصر
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن إعادة فتح بوابات المفيض العلوى لـ "سد النهضة"
الرئيس السيسي يؤكد للبرهان استمرار الدعم المصري للسودان
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكد استمرار جهود مصر للتهدئة في غزة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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