حدث في منتصف الليل| وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة.. وتوقف توربينات سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي

أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة البرلمانية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كشفت شروق جابر، مسؤولة التخطيط في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، تفاصيل الجناح الفلسطيني المشارك في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

نصت المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 376 من هذا القانون، وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم

شارك مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، بنموذج لمشروع "سيارة الرعاية المجتمعية" والتي تأتي على شكل تروسيكل يستهدف تقديم خدمات الإسعاف في مناطق محددة

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة، وذلك بحضور لفيف

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويًا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريًا، وهذا رقم كبير جدًا.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وملتزمة به.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على انتظام واستمرار أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير

كشف صبحي كابر، صاحب مطعم صبحي كابر الشهير، عن تفاصيل استرداده لأمواله التي تعرض للنصب عليها والتي تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه.

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن إعادة فتح بوابات المفيض العلوى لـ "سد النهضة"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤



