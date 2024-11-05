لمواليد الثمانينيات.. نائب رئيس اتحاد عمال مصر يكشف لمصراوي امتيازات المعاش المبكر

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن آخر تطورات المعاش المبكر خاصة فيما يتعلق بمواليد الثمانينيات.

وقال "البدوي" لمصراوي، إن القانون الجديد نص على أنه يحق لأي موظف مضى 25 عامًا داخل الخدمة الخروج للمعاش المبكر، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية المنتظر تطبيقه بدءًا من يناير 2025 أجاز لمن مضى 20 عامًا وبلغ من العمر 55 عامًا الخروج للمعاش المبكر وذلك لمواليد الثمانينيات حيث سيتمتع بامتيازات من بلغ من العمر 60 عامًا.

وتابع: "كما منح القانون إمتيازات لمن تعدى الـ50 عامًا ورغب للخروج على المعاش بأن يتمتع بامتيازات درجة أعلى من درجته الوظيفية حال خدمته بها عام على الأقل".

وبالنسبة لمواليد الثمانينيات، أكد "البدوي"، أنه في حال التأمين على العامل في سن 18 عامًا ومر عليه 20 عامًا أصبح عمره حوالي 42 عامًا ومن هنا جاء لفظ مواليد الثمانينيات في المعاش المبكر.

وبسؤاله عن موقف القطاع الخاص من التطبيق قال بدوي، القانون سيطبق على القطاعين العام والخاص.