إعلان

هل تسبب مخزون سد النهضة في زيادة الزلازل بالمنطقة؟.. خبير يُجيب

01:30 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

سد النهضة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير مخزون مياه سد النهضة على نشاط الزلازل بالمنطقة لا سيما القريبة منه.

وقال "شراقي"، لمصراوي، أن الأبحاث و الدراسات العلمية تشير إلى أن زيادة كميات مخزون المياه خلف السدود، من شأنها أن تؤدي إلى نشاط حركة الزلازل بالمنطقة المجاورة، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد دليل علمي على ما شهدته منطقة سد النهضة خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثير كميات المياه المخزنة على النشاط الزلزالي.

وأشار "شراقي"، إلى أن هناك دراسات أجريت مؤخرا تفيد بتسرب 20 مليار متر مكعب بين الفوالق الصخرية بقاع منطقة تخزين مياة سد النهضة والتي من شأنها أن تنُذر بزلزال كبيرة للمنطقة خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن منطقة سد النهضة، شهدت الكثير من النشاط الزلزالي خلال الفترة الأخيرة مما رجح البعض بتعرضه للانهيار في المستقبل.

سد النهضة اثيوبيا الزلازل عباس شراقي مخزون سد النهضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـ"الإجراءات الجنائية"

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان