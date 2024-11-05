هل تسبب مخزون سد النهضة في زيادة الزلازل بالمنطقة؟.. خبير يُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير مخزون مياه سد النهضة على نشاط الزلازل بالمنطقة لا سيما القريبة منه.

وقال "شراقي"، لمصراوي، أن الأبحاث و الدراسات العلمية تشير إلى أن زيادة كميات مخزون المياه خلف السدود، من شأنها أن تؤدي إلى نشاط حركة الزلازل بالمنطقة المجاورة، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد دليل علمي على ما شهدته منطقة سد النهضة خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثير كميات المياه المخزنة على النشاط الزلزالي.

وأشار "شراقي"، إلى أن هناك دراسات أجريت مؤخرا تفيد بتسرب 20 مليار متر مكعب بين الفوالق الصخرية بقاع منطقة تخزين مياة سد النهضة والتي من شأنها أن تنُذر بزلزال كبيرة للمنطقة خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن منطقة سد النهضة، شهدت الكثير من النشاط الزلزالي خلال الفترة الأخيرة مما رجح البعض بتعرضه للانهيار في المستقبل.