فقدان المنزل.. ماذا يعرض جناح فلسطين داخل المنتدى الحضري العالمي؟

"القومى للمرأة" يشارك في جلسة "عدم ترك أي إمرأة خلف الركب" بالمنتدى

كتب- محمد نصار:

كشفت شروق جابر، مسؤولة التخطيط في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، تفاصيل الجناح الفلسطيني المشارك في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

وقالت "شروق" في تصريحات أدلت بها إلى مصراوي، إنهم يشركون في المعرض بشكل عام، إلى جانب مجموعة من النشاطات والفعاليات.

وأضافت أنهم يركزون على تعريف العالم بمعلومات عن الدولة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها وتتعرض لها في الوقت الحالي، فضلا عن موضوع "فقدان المنزل" وما يحدث في قطاع غزة.

وتابعت شروق جابر، أنهم يشاركون في المنتدى بمجموعة من المنشورات والأدلة التي تتعلق بأعمال التخطيط الحضري.

وأشارت مسؤولة التخطيط في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، إلى أن الجناح الفلسطيني في المعرض، يتضمن منشورات عن فقدان المنازل في غزة ويتضمن جميع المعلومات الخاصة بفقدان المنازل وحجم الدمار الذي تعرض له القطاع.