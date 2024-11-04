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وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة على رصيف محطة الضبعة

11:30 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
  • عرض 10 صورة
    وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة
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كتب- محمد صلاح:

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء، مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة وقيادات مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة من كلا الجانبين المصري والروسي.

وأبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل من دولة روسيا، مساء يوم 28 أكتوبر من ميناء "نوفوروسيسك"، وتم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.

وتستعد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت" إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 تزامناً مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية، والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

مصيدة قلب المفاعل محطة الضبعة النووية أمجد الوكيل
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