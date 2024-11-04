تروسيكل الإسعاف.. مشروع رعاية مجتمعية يبحث عن ترخيص - (صور)

كتب وتصوير- محمد نصار:

شارك مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، بنموذج لمشروع "سيارة الرعاية المجتمعية" والتي تأتي على شكل تروسيكل يستهدف تقديم خدمات الإسعاف في مناطق محددة.

المهندس عمر نجاتي، أحد أعضاء المختبر، كشف تفاصيل الفكرة والهدف من مشاركتهم في المنتدى، موضحًا أن المشروع هدفه التفاعل مع المجتمعات المحلية لإتاحة الحلول الخاصة بتوفير النقص في بعض الخدمات ومنها الخدمات الصحية.

وقال "نجاتي" في تصريحات إلى مصراوي، إنهم فكروا في تطوير "التروسيكل" لاستخدامه في تقديم خدمات الرعاية والإسعافات الأولية، حيث أنه وسيلة رخيصة ويمكنها الوصول إلى أماكن لا يمكن لسيارة الإسعاف العادية الوصول إليها، وبالتالي يمكنهم المساهمة في إنقاذ حياة المواطنين بصورة أكبر.

وأضاف أنه تم العمل على تعديل نموذج التروسيكل وتطويره على شكل عربة مصغرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والمجتمعية، حيث تشتمل على نقالة وكرسي متحرك ورامب، إلى جانب تزويدها بالأدوات الطبية والأدوية، فضلا عن الأجهزة الأساسية التي تصل إلى 12 فولت.

وتابع: هدفنا تجربة هذا النموذج في البداية ثم تطويره، وسنبدأ تجربته في منطقة أرض اللواء، وتواصلنا مع هيئة الإسعاف ووزارة الشباب والرياضة وإدارة المرور حيث أنه يحتاج إلى ترخيص.

وأشار المهندس عمر نجاني، إلى أن تكلفة السيارة الواحدة تبلغ 10/1 من تكلفة سيارة الإسعاف، حيث تصل تكلفته الكاملة شاملة المركبة والمعدات الطبية بين 5 و8 آلاف دولار.

وواصل: الناس بترحب بالفكرة لكننا بنصطدم باللوائح والقوانين التي تمنع ترخيص المركبة، مشددًا على أن الفكرة في حاجة إلى قرار سياسي من أجل تطويرها وجعلها قابلة للتطبيق والتجربة العملية على الأرض.