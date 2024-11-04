''القومى للمرأة'' يشارك في جلسة ''عدم ترك أي إمرأة خلف الركب'' بالمنتدى الحضري

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، فى جلسة بعنوان "عدم ترك أى إمرأة خلف الركب"، خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

شهدت الجلسة حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي والنائبة سناء السعيد عضوتا المجلس وتناولت الجلسة موضوع التوطين والتحديات المجتمعية والحلول المقترحة.

واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي، تجربة مصر في التوطين وتوفير سكن ملائم لسكان المناطق العشوائية يراعى البنية الأساسية التحتية وتنمية الريف المصري، لافتة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي من ضمن أهدافها تمكين المرأة في الريف ورفع مستوى المعيشة.

كما أشارت إلى دعم الإرادة السياسية غير المسبوق للمرأة وتمكينها وحمايتها موضحة أن المرأة في مصر تعتلي منصة القضاء منذ عام 2000 وصولاً إلى النيابة العامة مشددة على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية للفتيات والسيدات التي تحصرهن في إطار المنزل وتربية الأطفال.

فيما أكدت النائبة سناء السعيد أن مصر تعمل على دمج المرأة في القضايا العامة فهى شريك فعال فى التنمية حيث أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واستعرضت تجربة مصر الرائدة فى تمكين المرأة ووصولها لمواقع إتخاذ القرار وكيف تم دمج المرأة في سياسات الحكومات والتشريعات كما أكدت على اهمية تغيير الموروثات الثقافية للقضاء على العنف ضد المرأة.

واستعرضت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس، تجربة مصر في دعم وتمكين الفتيات "برنامج نورة"ضمن الإطار الوطني للإستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة إنتصار السيسي، موضحة أن برنامج نورة يتضمن العديد من الموضوعات المهمة كالتعليم والتغذية الصحية وغيرها بالإضافة إلى عمله على تطوير مهارات الفتيات.