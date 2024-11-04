الوزراء: ملتزمون ببرنامج الطروحات الحكومية ودعم القطاع الخاص

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وملتزمة به.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح أن دعم القطاع الخاص لا يقتصر على هذا البرنامج، بل يشمل مبادرات واستراتيجيات شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتقديم تسهيلات ضريبية وحزم متكاملة من الإجراءات.

وأجاب متحدث الوزراء، على سؤال يتعلق بالالتزام بسعر صرف مرن وتأثيره على قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أنه لا يوجد توقع بانخفاض كبير، مشيرًا إلى التزام البنك المركزي والدولة بسعر صرف مرن يمكن أن يتحرك صعودًا وهبوطًا.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن هناك سياسة سعر صرف مرن وأن الحكومة ملتزمة بها، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي تقلبات أو انخفاضات في سعر الصرف.