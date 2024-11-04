الوزراء: إقرار حزم جديدة من الحماية الاجتماعية محل نظر الحكومة

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تقديرها لما يتحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة للجهود المبذولة والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، مع مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.

وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية خلال الفترات السابقة، وأن الدولة تأخذ في اعتبارها ما يواجهه المواطنون من أعباء.

وعلق قائلاً: "إذا ارتأت الحكومة أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة، سنقوم بذلك، والأمر محل نظر من الحكومة".