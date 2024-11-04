أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء كالتالي:-