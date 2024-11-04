نهاد أبو القمصان توضح أهم التعديلات في قانون الحضانة الجديد

كتب- حسن مرسي:

أوضحت النائبة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهم التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما تلك المتعلقة بحضانة الأطفال.

وأكدت "أبو القمصان"، خلال فيديو عبر منصة "تيك توك"، أن التعديلات الجديدة لم تغير من حق الأم في حضانة أطفالها، وأنها لا تزال تحظى بالأولوية في هذا الشأن. وأوضحت أن ترتيب الأب في الحضانة يأتي بعد الأم، وذلك في حالة عدم قدرة الأم على القيام بحضانة أطفالها لأسباب معينة.

وشددت النائبة على أن هدف التعديلات هو تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، وضمان مصلحة الطفل في المقام الأول.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يفرض على الأب مسؤولية أكبر تجاه أطفاله في حالة حصوله على حضانتهم، وذلك من خلال توفير الرعاية اللازمة لهم ومتابعة شؤونهم التعليمية والصحية.

وأوضحت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن بعض النساء قد أساء فهم التعديلات الجديدة، واعتقدن أنها تقلل من حقوقهن، داعية إلى قراءة القانون جيدًا والاطلاع على تفاصيل التعديلات قبل إطلاق الأحكام.