محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير

كامل العدد.. إيهاب توفيق يتألق على مسرح البالون

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على انتظام واستمرار أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير.

وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، إلى المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الأعمال التي يتم تنفيذها في إطار تضافر جهود كافة أجهزة الدولة للظهور بالشكل الحضاري اللائق في استقبال زوار المتحف الكبير.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية، وذلك في ظل اقتراب التشغيل النهائي للمتحف.

وبدأ محافظ الجيزة، جولته، بمتابعة أعمال تجميل وتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الأرصفة بطريق مصر الفيوم، موجهًا بسرعة الإنتهاء من تركيب بلاط الانترلوك وتشجيىر الأرصفة والجزيرة الوسطى، وإجراء الصيانة اللازمة لكبارى المشاة مع تشغيل السلالم الكهربائية للتسهيل على المواطنين.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب الهندسية في أرصفة المشاة وكافة الأعمال المنفذة لظهور مكونات المشروع بشكل متناسق وحضاري.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير بميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى والذى شدد خلالها على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف النهائية بالمنطقة المقابلة للمتحف لفتح الطريق بالكامل وإعادة الحركة المرورية به بشكل منتظم .

كما شملت الجولة معاينة المحافظ لأعمال تطوير مدخل منطقة كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الأثري للمنطقة.