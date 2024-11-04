قانون الإجراءات الجنائية.. لا يجوز تفتيش المنازل أو دخولها إلا في هذه الحالة

كتب- محمد أبو بكر:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ .

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان، والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن.

ويستثنى من ذلك، حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة 58 من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.