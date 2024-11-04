نقيب الفلاحين يعلن استعداده لتقديم استقالته

كتب- عمرو صالح:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه لا يمثل كل فلاحين مصر، ولكنه يمثل أعضاء النقابة فقط، مشيرًا إلى أنه تقدم باستقالته لمجلس إدارة النقابة في السابقة، ولكنها رفضت.

وتابع "أبو صدام"، خلال حواره مع الإعلامية رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "لا أجري خلف منصب نقيب الفلاحين، لو النقابة عملت جمعية عمومية، وتم إقالتي فأنا هكون مبسوط، موضوع منصب نقيب الفلاحين لا يشغلني على الإطلاق".

من جانبه قال الحاج محمد العقاري، نقيب الفلاحين السابق، أنه لديه استعداد على دعم أي نقيب للفلاحين يختار من قبل جموع الفلاحين، معقبًا: "إحنا بنحارب من أجل إنشاء نقابة مهنية تمثل الفلاح، وتكون معتمدة في الدولة كتأمين ومعاش".