نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن عدد أعضاء النقابة

كتب- عمرو صالح:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن نقابة الفلاحين مستقلة، وهناك عدة نقابات أخرى مستقلة مثل نقابة الفلاحين المصريين، ونقابة الفلاحين الزراعيين، والنقابة العامة للفلاحين.

وتابع "أبو صدام"، خلال حواره مع الإعلامية رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نقابة الفلاحين كانت أكبر نقابة في مصر، حيث وصل عدد الأعضاء لـ2.7 مليون عضو في 2015، ولكن انخفض عدد الأعضاء بسبب عدم تجديد الاشتراك من قبل البعض، ولا تزيد عن 500 ألف عضو خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن هناك لائحة تحدد كافة أعمال النقابة، وتنص هذه اللائحة على أن عضوية منصب النقيب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بمنصب نقيب الفلاحين، لأنه خدمي وشرفي.