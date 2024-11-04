"شراقي" يعلن توقف التوربينات الأربعة بسد النهضة.. ويكشف تأثيرها على مصر

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن إعادة فتح بوابات المفيض العلوى لـ "سد النهضة" الإثيوبي بعد توقف التوربينات مرة أخرى.

وقال "شراقي"، في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن التوربينات الأربعة توقفت لمدة أكثر من شهرين، ثم بدأت في العمل يوم 30 أكتوبر الماضى، وبعد أيام قليلة توقفت التوربينات الأربعة مرة أخرى.

وأضاف أنه كان لزاما فتح بوابتين من المفيض العلوى حتى لا يرتفع منسوب البحيرة عن 638 م فوق سطح البحر، إذ يصل متوسط الإيراد اليومى حاليا 100- 120 مليون متر مكعب، وينخفض تدريجيا خلال الأيام القادمة، وحينئذ يكتفي بفتح بوابة واحدة، أو إغلاقها في حالة تشغيل التوربينات مرة أخرى.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638م، وإجمالي 60 مليار م3.

ولفت إلى أن تشغيل التوربينات ضعيف للغاية منذ تركيب التوربين الأول في فبراير 2022، إذ كان يعمل أيام ويتوقف أشهر.

وتساءل "شراقي" قائلًا: هل هذا التوقف مؤقت أم أنه ممتد؟ فتح البوابات يدل على أن التوقف قد يمتد. تشغيل التوربينات أو توقفها ليس له أهمية بالنسبة لمصر، لأن كمية المياه الحالية ستمر إلى السودان ومصر سواء مرت على التوربينات أو من خلال بوابات المفيض، في الحالتين المياه قادمة.

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