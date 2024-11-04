أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين: بكرة هتشوفوا حاجة مهمة أوي -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لا تهدف إلى حفظ السلام في المنطقة، بل تعمل على تقديم الدعم والإمداد لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الشعب المصري يعرف أعدائه جيدا وهم "دولة الاحتلال- جماعة الإخوان الإرهابية- الطابور الخامس".

وتابع: "كل من يعمل ضد الدولة والقوات المسلحة هو عدو لنا، وفي ناس بتشتغل ضد الدولة من الداخل وهم خونة، التريند الصح أنك تكلم عن بلدك والتحدث عنه بصورة إيجابية".

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن مصر صامدة أمام التحديات، مردفًا: "العالم كله يتحدث عن التجربة المصرية الناحجة، مصر لن تعود للوراء وتسير نحو مستقبل أفضل".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن تعداد مصر الآن وصل لـ 107 ملايين نسمة، وجميعهم يدركون أن جماعة الإخوان الإرهابية هم عدو الوطن ولا مكان لهم على أرض مصر.

وأردف أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية شنت العديد من الحملات ضدي، كل الناس دي ضدي مفيش غيري، ولكن أنا صامد وسأظل أدافع عن وطني، وجماعة الإخوان خانت الوطن".

وزف الإعلامي أحمد موسى بشرى سارة للمواطنين، قائلًا: "بكرة هتشوفوا حاجة مهمة أوي، هتشوفوا حاجة هتعجبكم إن شاء الله".