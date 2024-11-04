حدث في 8 ساعات| توضيح من "البترول" بشأن أسعار الغاز المنزلي.. وانطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر، وذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية

السيسي يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر.

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الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيلاً عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، المنعقد في القاهرة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يبرز فعاليات المنتدى وأهميته

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موعد إعلان قرعة الحج السياحي وآخر وقت لإدخال جوازات السفر

كشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لإدخال الجوازات للراغبين في حجز رحلة الحج السياحي 2025 سيكون يوم 5 ديسمبر القادم.

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اقتصادي وبري و5 نجوم.. أسعار الحج السياحي 2025

كشف محمد عابد عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار الحج السياحي 2025 الاقتصادي والبري والخمس نجوم.

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وزير العمل لـ"شركات إلحاق عمالة الحج 2025": لا تهاون مع المخالفين

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج؛ للوقوف على أخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم 2025.

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حزب التجمع يمتنع عن التصويت على "الإجراءات الجنائية" لهذه الأسباب

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

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فرص عمل واتفاقية تعاون.. وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف؛ لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة

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تحذير حكومي لـ"البلوجرز" من استغلال أطفالهم: سنقاضيكم.. وهذه العقوبات

حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.

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رئيس الوزراء: مصر تمتلك أكبر تجربة عالمية في تطوير المناطق غير الآمنة

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار مصر والقاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي (WUF)، وهو الحدث الذي يعود إلى إفريقيا بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.

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"السوق مستقر ".. شعبة الدواء تكشف لمصراوي موقف "النواقص" وزيادة الأسعار

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة "نواقص الأدوية" انتهت من السوق بنسبة تصل لـ 95 بالمئة خلال الأيام الأخيرة، مع ضخ الشركات للكثير من الأصناف الدوائية التي كان عليها طلب كبير في الفترة الماضية، وخاصة لعدد من الأسماء التجارية الشهيرة.

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أسعار الغاز المنزلي .. بيان وتوضيح مهم من وزارة البترول

قال بيان صادر عن وزارة البترول، إنه في إطار حرصها على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، فإن الوزارة تؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز

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طقس الـ6 أيام.. سقوط أمطار على السواحل والقاهرة وتراجع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت 9 نوفمبر.

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