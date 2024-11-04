ضمن فعاليات المنتدى الحضري.. "القومي للمرأة" يشارك في جلسة "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في جلسة بعنوان "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"، خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي، في دورته الثانية عشر بالقاهرة والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حيث شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للإتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة والأستاذة أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس وهدفت الجلسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والإحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.

حيث أكد الدكتور ماجد عثمان على أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الإهتمام بمفهوم التوطين موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة.

كما أوضح، أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل اتاحة الإنترنت في الأماكن العامة وإصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الأمن للإنترنت لحماية المرأة من مخاطره مشي إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التي تتيحها.

فيما أكدت أنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها إلى الخدمات الرقمية بالقرى مشيرة إلى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.

وأشارت إلى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف الى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت على ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.