الرئيس السيسي ووكيل الأمم المتحدة يعلنان افتتاح المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووكيل الأمين العام آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي.

وقالت وكيل الأمم المتحدة: "أعلن رسميًا انطلاق النسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من القاهرة عاصمة الحضارة والتاريخ والسلام نفتتح المنتدي الحضاري العالمي الثاني عشر.. بالتوفيق إن شاء الله".