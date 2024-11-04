السيسي يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024، اليوم الاثنين بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المدن والتجمعات السكنية تشهد تحديات غير مسبوقة تتعلق بتوفير المسكن والتغير المناخي وندرة المياه.

وأضاف السيسي: تأتي هذه النسخة في وقت حازم يواجه فيه العالم تداعيات التغيرات المناخية والحروب والصراعات، وهو ما يستدعي تركيز الجهود على وقف هذه الحروب والنزاعات وبدء عمليات إعادة الإعمار والبناء.

وتابع الرئيس: المعاناة اليومية التي تعيشها الدول تتطلب استجابة فورية لوقف الدماء والدمار وتحقيق السلام والتنمية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.



وواصل: مصر نفذت مشروعات ومبادرات ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة، وبرنامج سكن لكل المصريين، إلى جانب إنشاء جيل جديد من المدن يحقق الاستدامة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن.

واختتم: المنتدى يمثل منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال لتعزيز التنمية الحضرية، ودعوة الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة مستقبل أفضل للشعب.