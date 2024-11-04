عبدالفتاح البرهان: ملتزمون بالحفاظ على الدولة.. وصبرًا شعب السودان وفلسطين

كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن القيادة الواعية والمدركة لمتطلبات المرحلة هي السبب لتحقيق نهضة قوية في مصر، مؤكدًا أن مصر أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص ممكنة فى ظل قيادة الرئيس السيسي

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بالقاهرة، أن الشعب السودانى يواجه حرب استهدفت مستقبله ومقدرات شعبه، مؤكدًا أن ميليشيا الدعم السريع دمرت الممتلكات العامة والخاصة وقامت بممارسات القتل والاغتصاب والنهب والإبادة الجماعية والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأكد "البرهان"، أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة، مختتمًا كلمته: "ملتزمون بالحفاظ على الدولة.. صبرًا شعب السودان وفلسطين".