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الرئيس الفلسطيني يُطالب بمحاسبة إسرائيل: قتلوا وجرحوا أكثر من 150 ألف فلسطيني

05:50 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين تشارك في المنتدى الحضري العالمي في ظل استمرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي اليوم الاثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: تم تدمير أكثر من 80% من مساكن ومدارس ومستشفيات قطاع غزة واستشهاد وجرح أكثر من 150 ألف فلسطيني.

وتابع: الاحتلال لا يمكن أن يكون سلطة فوق القانون الدولي ولا بد من محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي إزاء رفضها تطبيق شروط انضمامها إلى الأمم المتحدة.

وواصل الرئيس محمود عباس: هذا الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضدها، ونريد قرارات حاسمة وحازمة من العالم والأمم المتحدة ضد إسرائيل.

وزاد: حان الوقت لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الذي تصدت لتمريره أمريكا أكثر من مرة في مجلس الأمن.

محاسبة إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتدى الحضري العالمي جرائم الإبادة والتطهير العرقي
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