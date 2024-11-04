الفريق عبدالفتاح البرهان: مصر حققت نهضة حضارية وتنموية شاملة

كتب- محمد نصار:

وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة افتتاح فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم الاثنين.

وقال البرهان، إن مصر حققت نهضة حضارية وتنموية شاملة وحولت التحديات إلى فرص ممكنة في ظل وجود إرادة واعية وإصرار على تحقيق الأهداف.

كما وجه الشكر للأمم المتحدة على جهودها في تعزيز الجهود الوطنية ودعم برامج معالجات الأوضاع الحضرية.

وتابع: الشعب السوداني يواجه اعتداءات تمت من خلال ميليشيات الدعم السريع التي أرادت الاستيلاء على السلطة، وارتكبت في سبيل ذلك جرائم ضد الإنسانية.

وواصل الفريق عبد الفتاح البرهان: نثق أن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، ومعالجة القصور العالمي في هذه الملفات.