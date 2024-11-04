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بحضور أبومازن والبرهان.. السيسي يشهد انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي

05:27 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

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كتب- محمد نصار:

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة للمؤتمرات، لإطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024.

ويحضر المنتدى، الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

كما يحضر المنتدى أكثر من 37 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم.

ويشهد المنتدى مشتركة موسعة من الوزراء ونوابهم والمحافظين والعمد من نحو 82 دولة.

وتستضيف محافظة القاهرة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4لـ 8 نوفمبر الجاري.

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