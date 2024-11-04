الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيلاً عن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

كتبت- داليا الظنيني:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، المنعقد في القاهرة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يبرز فعاليات المنتدى وأهميته.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة ترحيب بالمشاركين في المنتدى، معربًا عن أمله في أن يستمتع الجميع بوجودهم في القاهرة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لافتتاح المنتدى الحضري العالمي، أنه يتمنى أن تسهم نتائج هذا المنتدى في تحقيق فارق حضاري، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية الحضارية.