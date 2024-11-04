اقتصادي وبري و5 نجوم.. أسعار الحج السياحي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار الحج السياحي 2025 الاقتصادي والبري والخمس نجوم.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار الحج 2025، جاءت كما يلي:

- 5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثاني: 520 ألف جنيه.

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه - فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة 225 ألف جنيه - السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، لو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.