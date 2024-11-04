وزير العمل لـ"شركات إلحاق عمالة الحج 2025": لا تهاون مع المخالفين

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج؛ للوقوف على أخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم 2025.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، على التعاون والتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملهم.

واستمع وزير العمل، إلى أهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوه الوزير، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لم تلتزم بجميع الشروط والإجراءات المُتفق عليها.