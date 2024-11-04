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صور.. فصل الكهرباء قبل افتتاح المنتدى الحضاري العالمي بسبب الأمطار الغزيرة

03:56 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (3)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (5)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (2)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (7)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (8)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (9)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (10)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (6)
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    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (4)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (2)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (1)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (3)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (4)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (5)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (6)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (7)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (8)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (10)
  • عرض 20 صورة
    سقوط أمطار على مركز المنارة للمؤتمرات (9)
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كتب- محمد نصار:- تصوير هاني رجب

شهدت منطقة مركز المنارة للمؤتمرات، سقوط أمطار متوسطة قبل قليل وذلك في اليوم الافتتاحي للمنتدى الحضري العالمي.

وبسبب تساقط الأمطار تم فصل الكهرباء عن الخيمة الرئيسية "arena"، لحين توقف الأمطار لتجنب أي حرائق أو ماس كهربائي.

وتستضيف محافظة القاهرة فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي على مدار عدة أيام وخلال الفترة من 4لـ 8 نوفمبر الحالي.

مركز المنارة للمؤتمرات سقوط أمطار المنتدى الحضري العالمي سقوط الأمطار
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