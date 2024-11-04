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حزب التجمع يمتنع عن التصويت على "الإجراءات الجنائية" لهذه الأسباب

03:37 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجهت النائبة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الشكر على جهود لجنة الشؤون التشريعية واللجنة الفرعية والمشتركة لإعداد مشروع القانون، مؤكدة أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي.

وطالبت ضحى عاصي البرلمانَ بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء؛ للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان، قائلةً عن هذا المشروع: هو إنتاج بشري وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه في صميم الحريات والحقوق.

مجلس النواب حزب التجمع ضحى عاصي
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