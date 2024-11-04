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محافظ القاهرة يشهد افتتاح المنتدى الحضري العالمي

03:36 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

شارك إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في فعاليات المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمي، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولىي الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

المعرض مقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتشارك به ٥٢ دولة، و١١٥ عارضا من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة ١٥٠٠ م٢، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى ١١ مطورًا عقاريًا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الإفريقية.

إبراهيم صابر المنتدى الحضري العالمي مصطفى مدبولي
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