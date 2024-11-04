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فرص عمل واتفاقية تعاون.. وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك

03:06 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك (4)
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    وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك (3)
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    وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك (5)
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    وزير العمل يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سُبل التعاون المُشترك (1)
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كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف؛ لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة.

وإتفق الجانبان، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وأكدا على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة.

وأكد وزير العمل، على جاهزية منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة لإعداد شباب ماهر ومُدرب طبقًا للإحتياجات المطلوب، موجهًا بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين فيما يخص مجالات سوق العمل وإستراتيجية التدريب من أجل التشغيل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإعداد اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية.

واستعرض وزير العمل، أمام السفير البلغاري، جهود الوزارة فيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية للعمال خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتطرق السفير البلغاري، إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي جميع المجالات وإلى الدور الذي تلعبه اللجان المشتركة في التعاون الاقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.

محمد جبران وزير العمل العاصمة الإدارية الجديدة ديان كاتراتشيف ألكسندر سفيرينوف وزارة العمل
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