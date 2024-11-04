رئيس الوزراء: مصر تمتلك أكبر تجربة عالمية في تطوير المناطق غير الآمنة

كتب- محمد نصار:



رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار مصر والقاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي (WUF)، وهو الحدث الذي يعود إلى إفريقيا بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا الاختيار يعكس تقدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) للجهود التي تبذلها مصر في مجالات التنمية الحضرية.

وأوضح أن المنتدى الحضري العالمي هذا العام يتميز بحضور كبير، ويشكل اختيار القاهرة تحديًا نظرًا لما تمتلكه من تاريخ عريق وموقع مميز، ولما حققته من تطوير واسع.

كما أكد أن مصر تمتلك واحدة من أكبر التجارب العالمية في تطوير وتنمية المناطق العشوائية وغير الآمنة، متمنيًا أن يسهم المنتدى في تقديم حلول فعالة لمشكلات التنمية الحضرية في المجتمعات.