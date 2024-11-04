فرق مترجلة و3 عيادات طبية.. ننشر خطة الإسعاف لتأمين فعاليات المنتدى الحضري

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة التأمين الإسعافية التي وُضعت لتأمين وفود وضيوف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

تضمنت الخطة دفع هيئة الإسعاف المصرية بثماني مركبات إسعافية مجهزة كوحدات عناية مركزة متكاملة، موزعة بين تأمين مباشر لقاعات المؤتمر، وتوسيع دائرة التأمين لتشمل الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، الذي يحتضن فعاليات المنتدى.

وفي هذا السياق، أوضح "رشيد" أن خطة تأمين المنتدى تتماشى مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتأمين كافة فعاليات المنتدى والوفود المشاركة فيه، بالتوازي مع انتظام العمل في المنظومة الإسعافية وكافة خدماتها المقدمة للمواطنين.

وجرى تشكيل فريق عمل أشرف على إجراء مسح ميداني لكافة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى مقر انعقاد المنتدى، وتهيئة سبل الإخلاء الطبي الآمن إلى أقرب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك وضع خطط للإزاحة لاستدعاء المزيد من سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ والأحداث الكبرى.

كما أكد "رشيد" في بيان، أن خطة التأمين امتدت لتشمل تجهيز 3 عيادات طبية متكاملة، مدعومة بفريق من أطباء هيئة الإسعاف المصرية، ونشر أربع فرق إسعافية مترجلة بين أروقة وقاعات المنتدى، لتوفير تأمين إسعافي فوري للوفود المشاركة في الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية. وتضم تجهيزات الفرق المترجلة كافة الأدوات الإسعافية اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED) للتعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ.

وأوضح أيضًا أن خطة التأمين تتضمن جانبًا لوجيستيًا لدعم الأطقم الإسعافية والطبية المشاركة في تأمين المنتدى بكافة المستلزمات الطبية والأدوية من المخزون الاستراتيجي للهيئة بشكل فوري عند الحاجة، مع التأكد من توفر مخزون كافٍ من أسطوانات الأكسجين وكفاءة عمل الأجهزة الطبية في المركبات الإسعافية المشاركة في خطة التأمين.

كما تم ربط كافة الأطقم الإسعافية والفرق الطبية المشاركة بشبكة لاسلكية مؤمنة بالكامل، متصلة بغرفة القيادة والتحكم المركزية التي يرأسها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والتي تتولى متابعة وتقييم كافة محاور خطة تأمين المنتدى بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بتأمين المنتدى وكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان.