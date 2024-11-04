طلب إحاطة بشأن تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، بشأن عدم تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي.



وأكدت النائبة، على أهمية وضرورة تنسيق وتنظيم تلك السيارات أمام مطار القاهرة الدولي، حفاظا على الشكل الحضاري لمصر أمام الأجانب والمصريين، موضحة أن صورة السيارات أول انعكاس يأخذه الأجنبي عند نزوله للقاهرة، لذلك لابد أن تليق أول صورة يأخذه السائح ببلد عظيم كمصر.

وقال مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه سيتم التشغيل التجريبى لتطبيق ذكي على الهواتف من خلال باركود يوم 15 نوفمبر الحالي لضمان عدم تدخل العنصر البشرى من خلال التعاقد مع 23 شركة ليموزين و400 سيارة.



جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الشركة مصر للطيران منهم رئيس ميناء القاهرة الجوي، ورئيس مصر للطيران للخدمات الجوية، ورئيس قطاع المطارات بالمصرية للمطارات، ورئيس مصر للطيران للصيانة، ومدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وقالت نورا علي، إن مصر للطيران شركة وطنية عريقة تحتاج أن نبذل الجهود لكي نحافظ عليها، ونرتقي بها، ولكي تحظى بمكانة تستحقها، وأي نقد أو ملاحظات نتحدث عنها هو من منطلق الغيرة على الشركة.