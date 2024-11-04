نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع العملية التعليمية بـ "دراسات بنين" كفر الشيخ

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تابع الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، اليوم، انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة للوجه البحري على انتظام العملية التعليمية بالكلية، مطالبًا الطلاب بضرورة أن يجتهدوا ويحرصوا على تحصيل العلم من أساتذتهم، مؤكدًا لهم أن إدارة الجامعة حريصة على تطبيق نسبة 75℅ للحضور هذا العام.

وحرص نائب رئيس الجامعة على إجراء حوار مع الطلاب والاطمئنان على عدم وجود أية مشكلات أو معوقات تواجههم خلال العملية التعليمية.

وتابع نائب رئيس الجامعة المكاتب الإدارية بالكلية، واطمأن على انتظام العمل الإداري بها، مطالبًا الجميع ببذل كل الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية، وسرعة العمل على التحول الرقمي؛ لإنجاز العمل بشكل أسرع وأدق.

وفي سياق متصل عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد الصفتي، عميد الكلية، والقيادة الإدارية بالكلية بحضور الدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد للفرع؛ لبحث بعض احتياجات الكلية والمشاكل الإدارية والمالية التي تواجه الكلية؛ للعمل على حلها في أسرع وقت.