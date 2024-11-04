وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من 37 ألف شخص سجلوا لحضور المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:



قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، إن المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة شهد مشاركة موسعة حيث سجل أكثر من 37 ألف شخص من أكثر من 170 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، ومحافظ القاهرة.

وأكدت أهمية التحالف الكبير الذي يمثله المنتدى والحاجة لتجاوز تحديات الإسكان والفقر والصراعات، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة الحضرية.

وأوضحت أن المنتدى يستضيف حوالي 200 متحدث، بينهم عدد كبير من النساء وكبار المسؤولين والوزراء من مختلف الدول، للعمل على معالجة التحديات المتمثلة في الصراعات والفقر والأمراض وتغير المناخ، مع وجود التزام واضح من الدول الأعضاء بإعطاء قضايا الإسكان أولوية كبرى.

كما شددت على ضرورة بناء التحالفات والشراكات لتحقيق أهداف التنمية والمدن المستدامة وفقاً لأجندة 2030، من خلال جلسات موسعة حول الإسكان وتبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء من مختلف الدول.

وأشارت إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها المنتدى عالميًا، وذكرت أن أسبوع القاهرة الحضري تناول قضايا التراث وحماية المدن، مشيرة إلى دور القاهرة في تشجيع الحفاظ على الثقافة والتراث، مما يدعو للتركيز على قضايا إعادة التدوير.



وتستضيف محافظة القاهرة فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي على مدار عدة أيام وخلال الفترة من 4لـ 8 نوفمبر الحالي.