بحد أقصى 165 ألفا.. تفاصيل قرار جديد برفع المزايا التأمينية لصندوق جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة (صندوق الزمالة)، وافق على رفع المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق من ٢٢٠ إلى ٢٥٠ شهرا، بحد أقصى ١٦٥ ألف جنيه، بدلا من ١٥٠ ألفا، وللأساتذة المتفرغين من ٧٥ ألف جنيه إلى ٨٥ ألفا، ولحالات الوفاة قرر الصندوق صرف ٨٥ ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة - عقب اجتماع الصندوق - أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم كل ما يمكن أن يساهم في تحسين مستوى معيشة ودخول جميع منتسبيها، بما يحقق لهم ولأسرهم مستوى معيشي لائق، تقديرا لعطائهم وتفانيهم في خدمة الجامعة والوطن.

وأضاف عبد الصادق أن إدارة الجامعة لن تتوانى في البحث عن أفضل الوسائل التي يمكن أن تساعد فى تحقيق مزايا تأمينية أفضل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تخفيفا للأعباء المعيشية وتكريما لمن أعطوا من وقتهم وجدهم فأجزلوا العطاء.