تحذير من 6 أمراض نفسية تصيب طفلك.. كيف تتعاملين معها؟

كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من عدد من الأمراض والاضطرابات النفسية التي قد تصيب الطفل في مرحلة الطفولة والمراهقة، مطالبة بضرورة وضع ذلك في الاعتبار ومراجعة الطبيب المختص للحصول على المشورة والتوجيه الصحيح.

وذكرت وزارة الصحة في منشور توعوي، تلك الأمراض، والتي تشمل:

* القلق: قد يظهر الأطفال أعراض القلق مثل الخوف المفرط والتوتر، ما يؤثر على أدائهم اليومي.

* الاكتئاب: قد يظهر على الأطفال والمراهقين علامات الحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالنشاطات اليومية.

* التوحد: وهو اضطراب يؤثر على التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويتطلب التشخيص المبكر والتدخل العلاجي.

* التأخر العقلي: يعاني بعض الأطفال من تأخر في القدرات العقلية، ما يستدعي التقييم المبكر من المختصين.

* اكتئاب فرط الحركة: يتميز بالنشاط الزائد وصعوبة التركيز، وقد يؤثر على الأداء الأكاديمي والاجتماعي.

* تشتت الانتباه: يظهر بعض الأطفال صعوبة في التركيز والانتباه، ما قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي.

وشددت على أنه حال ملاحظة أيٍ من هذه الأعراض لدى الأطفال، فمن المهم مراجعة الأطباء المختصين للحصول على المشورة والتوجيه الصحيح حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية التواصل مع خط الاستشارة الخاص بالصحة النفسية عبر الرقم 16328 للحصول على الدعم من أطباء متخصصين.

كما يمكن التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية، للحصول على المعلومات الصحيحة.. اضغط هنا