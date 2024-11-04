أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من رئيس حزب حماة الوطن، باختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس.

والجدير بالذكر أن النائب أحمد بهاء شلبي، يتولى مسئولية أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن.

يشار إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.