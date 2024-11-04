نائب رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس هيئة "فولبرايت مصر"

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس هيئة «فولبرايت مصر» وهي لجنة التبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الاحتفال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، وعدد من رؤساء الجامعات، وممثلي الوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وفي كلمته للجلسة النقاشية «ربط الصناعة والعمل الأكاديمي، بالرعاية الصحية والتنمية البشرية» -ضمن فعاليات الاحتفال- أكد نائب رئيس الوزراء، أهمية الشراكة بين البحث والصناعة في دفع الرعاية الصحية إلى الأمام، وهناك علاقة واضحة وإيجابية بين التطور السريع للتكنولوجيا والتقدم الملحوظ في خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى دور تقنيات وتحليلات البيانات والأنظمة المترابطة في إحداث الثورة الصناعية.

وأشار عبدالغفار، إلى إمكانية الوصول إلى الأنظمة الذكية التي تركز على المريض من خلال التقنيات المتقدمة، لتوفير رعاية شخصية وفعالة، مثل الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال الجهود التعاونية بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتحويل البحوث إلى حلول عملية.

وشرح عبدالغفار، كيفية تحويل رؤى البحث إلى حلول واقعية، من خلال دعم الصناعة وتعزيز الابتكار من خلال المؤسسات الأكاديمية، حيث تتلاقى التكنولوجيا والاحتياجات البشرية، لإنشاء نظام رعاية صحية أكثر استجابة وكفاءة.

واستعرض نائب رئيس الوزراء، نماذج تقنيات الثورة الصناعية في تطوير نظم الرعاية الصحية مثل التشخيص «عن بُعد» وأجهزة المراقبة الصحية المستمرة كإجراءات استباقية، وكذلك تقنيات التصوير الطبي والتشخيص، وتقنيات إدارة البيانات الآمنة للمرضى في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الواقع الافتراضي المستخدم في التدريب الطبي وعلاج المرضى.

وثمن التعاون الوثيق بين هيئة فولبرايت، ووزارة الصحة والسكان في تدريب الأطباء من خلال حزمة برامج موجهة نحو مجال التكنولوجيا الحديثة والتبادل الثقافي والعلمي بين الأطباء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.