بعد ضبط كميات مغشوشة.. توجيهات مهمة من الزراعة للمزارعين بشأن شراء التقاوي

كتب- محمد أبو بكر:

شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجانها بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات الاتجار في التقاوي، بمركز ايتاى البارود.

وقال الدكتور أمجد ريحان، رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، بحسب بيان وزارة الزراعة، الإثنين، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف المرور والدور الرقابي للإدارة خاصة أثناء موسم توزيع التقاوي الشتوية؛ لضمان وصول تقاوى ذات جودة عالية للمزارعين.

وأضاف "ريحان"، أنه تم ضبط كميات من تقاوي القمح للصنف الجديد سخا 96 مغشوشة ومعبأة فى عبوات غير معتمدة مستغلين حاجة المزارعين للأصناف الجديدة والتى توفرها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على كميات التقاوي المغشوشة وتحرير محاضر المخالفة، وإحالتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن الإدارة تكثف حاليًا حملات المرور على منافذ ومحلات الاتجار في التقاوي لضمان وصول التقاوي المعتمدة ذات صفات الجودة العالية للمزارعين.

وأهابت وزارة الزراعة، بجموع المزارعين، عدم الإقدام على شراء التقاوي الا من المنافذ المرخصة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والحصول على فاتورة فحص زراعية عند الشراء.