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أسعار الغاز المنزلي .. بيان وتوضيح مهم من وزارة البترول

10:42 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

الغاز المنزلي

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كتب- محمد صلاح:

قال بيان صادر عن وزارة البترول، إنه في إطار حرصها على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، فإن الوزارة تؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

أسعار الغاز المنزلي وزارة البترول الغاز المنزلي
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